Freelance.com: résultats de l'année 2025

Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie les résultats financiers de son exercice 2025 (période du 1er janvier au 31 décembre 2025). Ces états financiers, audités, présentés et commentés ci-dessous de manière synthétique, ont été établis en données consolidées selon les normes comptables françaises et arrêtés par le Conseil d’Administration du 17 avril 2026.



Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, Freelance.com est leader européen des solutions Talent as a Service (TAAS), pour connecter les grandes entreprises et leurs talents externes. Le groupe propose une gamme complète de services : sourcing d’expertise, pilotage de projets, portage commercial, portage salarial et gestion de la conformité.