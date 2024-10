Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Freelance.com: progression de 11% du RNPG semestriel information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 11:33









(CercleFinance.com) - Freelance.com publie un résultat net part du groupe (RNPG) en progression de 11% à 9,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 13% à 16,3 millions (+3% en pro forma), 'malgré le contexte économique difficile'.



Le chiffre d'affaires semestriel du groupe de solutions 'Talent as a Service (TAAS)' s'élève à 517 millions d'euros, en croissance de 23% grâce aux opérations de croissance externe qui ont permis une progression de 36% du CA en France.



L'activité du premier semestre affiche une légère croissance organique de 1%, en ligne avec son ambition annuelle, mais le groupe demeure prudent sur ses perspectives en France et à l'international, dans un contexte macroéconomique incertain.





Valeurs associées FREELANCE.COM 2,84 EUR Euronext Paris +2,53%