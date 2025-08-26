Freelance.com en croissance de 3% au premier semestre

(AOF) - Freelance.com a dévoilé son chiffre d'affaires du premier semestre 2025 qui ressort en croissance de 3% à 530,1 millions d'euros. Il a reculé de 3% en données comparables. Sur le périmètre France, il s'établit à 388,4 millions d'euros, en hausse de 2%, et sur le périmètre international, à 141,7 millions d'euros, en amélioration de 4%. En organique, l'activité a reculé de 5% en France et progressé de 6% à l'international.

" La décroissance des activités françaises de portage salarial et d'intermédiation a pesé sur la croissance organique du groupe au premier semestre", précise dans un communiqué le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents internes.

Freelance.com dévoilera le 20 octobre prochain ses résultats comptant pour le premier semestre 2025.

