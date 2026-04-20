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Freelance.com: EBITDA FY25 recule de 12% à 29,6 M€
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 18:37

* Freelance.com a publié un résultat net part du groupe 2025 en hausse de 30% à 23,3 M€. * Chiffre d’affaires quasi stable, +0,3% à 1 052,6 M€. * EBITDA en recul de 12% à 29,6 M€, marge réduite à 2,8% contre 3,2%. * Activité France en baisse de 1% à 767,6 M€, sous l’effet d’un contexte macroéconomique difficile pesant sur le marché des indépendants.

* Pour 2026, le groupe dit rester prudent sur les perspectives de croissance organique dans un environnement géopolitique et macroéconomique incertain. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Freelance.com SA published the original content used to generate this news brief via EQS News, a service of EQS Group AG (Ref. ID: fr_reg_2311534_fr), on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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