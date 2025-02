Freelance.com: croissance organique de 1% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Freelance.com affiche un chiffre d'affaires de 1,05 milliard d'euros au titre de 2024, en hausse de 22% en données totales et de 1% en organique, atteignant ainsi son objectif de croissance organique légèrement positive sur l'année.



Le groupe de solutions en ressources humaines a enregistré une croissance de 33% sur le périmètre France à 773,6 millions (+1% en organique) et une hausse de 1% sur le périmètre international à 276,1 millions (-1% en organique).



En l'absence de stabilisation géopolitique et de visibilité sur la reprise macroéconomique, et malgré quelques signaux encourageants dans l'intermédiation en France et le portage en Suisse, Freelance reste prudent sur ses perspectives de croissance organique en 2025.





Valeurs associées FREELANCE.COM 2,64 EUR Euronext Paris -5,71%