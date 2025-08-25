 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Freelance.com: Chiffre d'affaires 1er semestre 2025: 530,1m€ (+3%)
information fournie par Boursorama CP 25/08/2025 à 18:20

Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du premier semestre 2025 (période du 1er janvier au 30 juin 2025).

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, Freelance.com est leader européen des solutions Talent as a Service (TAAS), pour connecter les grandes entreprises et leurs talents externes. Le groupe propose une gamme complète de services : sourcing d’expertise, pilotage de projets, portage commercial, portage salarial et gestion de la conformité.

