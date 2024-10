Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Freelance.com: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Freelance.com gagne plus de 3%, aidé par un relèvement de conseil chez Stifel de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 3,8 euros, après une publication semestrielle ayant montré une hausse modeste de l'EBITDA pro forma.



'Nous pensons que la dynamique pourrait bientôt devenir positive avec un redressement cyclique graduel qui pourrait être attendu en 2025, grâce à une chute des prix de l'énergie et à des taux d'intérêt plus bas', avance le broker.





Valeurs associées FREELANCE.COM 2,95 EUR Euronext Paris +2,43%