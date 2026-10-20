Freelance.com améliore sa rentabilité au premier semestre, mais recule en Bourse

Freelance.com cède 4,04% en Bourse, après avoir gagné 5,69 % la veille. Le spécialiste de la mise en relation des entreprises avec les talents externes a publié des résultats semestriels marqués par une progression de son activité et de sa rentabilité, malgré une hausse de son endettement. Les analystes saluent la résistance du groupe dans un environnement économique toujours incertain.

Au premier semestre 2026, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 551,8 millions d'euros, en hausse de 4% sur un an, dont 5% en croissance organique. En France, qui représente 73% de son activité, les revenus ont progressé de 3%, à 401,6 millions d'euros, portés par la reprise des activités de portage salarial et d'intermédiation. À l'international, le chiffre d'affaires a augmenté de 6%, à 150,2 millions d'euros, malgré une concurrence accrue sur le marché suisse.

Cette amélioration de l'activité s'est accompagnée d'une progression de la rentabilité. L'EBITDA a augmenté de 5% en données pro forma, à 15,3 millions d'euros, pour une marge stable à 2,8%. Le résultat d'exploitation s'est inscrit en hausse de 6%, à 11,7 millions d'euros, malgré l'augmentation des charges de restructuration. Le résultat net part du groupe a atteint 8,3 millions d'euros, contre 15,6 millions un an auparavant.

Ce recul s'explique principalement par un effet de base défavorable lié à la cession de Provigis en 2025. Hors cette opération, le bénéfice progresse par rapport aux 6 millions d'euros enregistrés l'année précédente.

Sur le plan financier, la dette nette est passée d'environ 17 millions à 37,5 millions d'euros, sous l'effet notamment du versement du dividende et d'une augmentation temporaire de 15,4 millions d'euros du besoin en fonds de roulement, liée à l'intégration des sociétés acquises et aux migrations informatiques. Les capitaux propres s'établissent à 179,7 millions d'euros à fin juin.

Dans leurs analyses, Portzamparc et TP Icap Midcap soulignent la bonne résistance de la rentabilité du groupe dans un contexte encore concurrentiel. Portzamparc relève notamment que le levier financier demeure contenu à 1,3 fois l'EBITDA. De son côté, TP Icap Midcap maintient sa recommandation à l'achat sur Freelance.com, avec un objectif de cours de 3,30 euros, tout en conservant des prévisions prudentes face aux incertitudes économiques.

Le groupe doit publier son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 23 novembre prochain, avant la présentation de ses revenus annuels le 22 février 2027.