Freelance: baisse de 3% du CA semestriel en organique
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 11:50

(Zonebourse.com) - Freelance.com fait état d'un chiffre d'affaires de 530,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en croissance de 3% en comparaison annuelle. En organique toutefois, ce chiffre d'affaires s'est contracté de 3%.

'L'incertitude économique continue d'impacter le dynamisme du marché des indépendants. La décroissance des activités françaises de portage salarial et d'intermédiation a pesé sur la croissance organique', explique-t-il.

Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est accru de 2% à 264,2 millions d'euros, mais a diminué de 3% en organique, une progression de 2% à l'international n'ayant suffi à compenser un recul de 5% en France.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

