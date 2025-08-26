Freelance: baisse de 3% du CA semestriel en organique information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 11:50









(Zonebourse.com) - Freelance.com fait état d'un chiffre d'affaires de 530,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en croissance de 3% en comparaison annuelle. En organique toutefois, ce chiffre d'affaires s'est contracté de 3%.



'L'incertitude économique continue d'impacter le dynamisme du marché des indépendants. La décroissance des activités françaises de portage salarial et d'intermédiation a pesé sur la croissance organique', explique-t-il.



Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est accru de 2% à 264,2 millions d'euros, mais a diminué de 3% en organique, une progression de 2% à l'international n'ayant suffi à compenser un recul de 5% en France.





