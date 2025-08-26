Freelance: baisse de 3% du CA semestriel en organique
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 11:50
'L'incertitude économique continue d'impacter le dynamisme du marché des indépendants. La décroissance des activités françaises de portage salarial et d'intermédiation a pesé sur la croissance organique', explique-t-il.
Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est accru de 2% à 264,2 millions d'euros, mais a diminué de 3% en organique, une progression de 2% à l'international n'ayant suffi à compenser un recul de 5% en France.
Valeurs associées
|2,1600 EUR
|Euronext Paris
|-0,92%
A lire aussi
-
BERLIN (Reuters) -Le ralentissement de l'industrie allemande s'accélère, avec près de 250.000 d'emplois supprimés dans le secteur depuis 2019, montre une étude publiée mardi par le cabinet EY. Les entreprises industrielles allemandes ont généré un chiffre d'affaires ... Lire la suite
-
Une houle cyclonique, phénomène "atypique" en période estivale, a commencé à déferler mardi sur le littoral français avec "des vagues importantes de 4 à 5 mètres" de hauteur attendues selon Météo-France, poussant plusieurs municipalités de Nouvelle-Aquitaine à ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -Le spectre d'une nouvelle crise politique en France secoue mardi les marchés financiers au lendemain de la décision de François Bayrou d'engager la responsabilité de son gouvernement sur la situation budgétaire du pays le 8 septembre devant le ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI et de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC : * GENERAL MOTORS GM.N
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer