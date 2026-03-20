Frédéric Sanchez nommé président du conseil d'administration d'Orange-communiqué

Orange SA ORAN.PA a annoncé par communiqué vendredi 20 mars:
* FRÉDÉRIC SANCHEZ NOMMÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ORANGE
Texte original .... Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA
(Rédaction de Reuters)
Orange SA ORAN.PA a annoncé par communiqué vendredi 20 mars:
* FRÉDÉRIC SANCHEZ NOMMÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ORANGE
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