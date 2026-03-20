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Frédéric Sanchez nommé président du conseil d'administration d'Orange-communiqué
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 19:58

Orange SA ORAN.PA a annoncé par communiqué vendredi 20 mars:

* FRÉDÉRIC SANCHEZ NOMMÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ORANGE

Texte original .... Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA

(Rédaction de Reuters)

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