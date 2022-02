Frédéric Samama quitte CPR AM pour S&P Global

(NEWSManagers.com) - Frédéric Samama a démissionné de son poste de responsable des investissements durables chez CPR Asset Management, filiale d'Amundi, pour rejoindre l'agence de notation S&P Global en tant que responsable du développement stratégique de S&P Global Sustainable.

Il sera notamment chargé de diriger les discussions avec les clients de S&P Global pour évaluer les besoins futurs en termes d'ESG et de climat. Avant CPR, Frédéric Samama a occupé plusieurs postes au sein d'Amundi durant 12 ans dont ceux de directeur de l'investissement responsable et co-responsable des clients institutionnels et souverains. Il avait auparavant travaillé 12 ans au sein du comité de direction du Sovereign Wealth Fund Research Initiative et 9 ans dans la division corporate investment banking de Crédit Agricole.

S&P Global Sustainable a été lancé en avril 2021. En janvier 2022, l'agence de notation a racheté The Climate Service pour renforcer ses capacités sur les données et analyses ESG.