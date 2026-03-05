 Aller au contenu principal
Frasers, la société de Mike Ashley, prend une participation de près de 6 % dans la marque de vêtements de sport Puma en difficulté
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 13:09

* Frasers devient le deuxième actionnaire de Puma avec une participation de près de 6 %

* Puma doit faire face à la concurrence acharnée de Nike, Adidas et de marques plus récentes

* Frasers a des investissements dans Debenhams, ASOS et AO World

Frasers FRAS.L , le groupe du milliardaire Mike Ashley, est devenu le deuxième actionnaire de la marque de vêtements de sport Puma PUMG.DE après avoir pris une participation de près de 6 % dans la société allemande, a-t-on appris jeudi.

Les actions de Puma étaient en hausse de plus de 6% à 1140 GMT, tandis que Frasers était en légère hausse.

La société allemande, qui a suspendu son dividende la semaine dernière en raison de ses pertes annuelles, a lutté pour conquérir des parts de marché dans un contexte de forte concurrence de la part de ses homologues Nike NKE.N et Adidas

ADSGn.DE ainsi que de nouveaux acteurs tels que On Holding

ONON.N .

Par le passé, Frasers a utilisé ses participations minoritaires dans des entreprises comme levier pour obtenir des changements stratégiques ou pour les encourager à vendre ses produits ou à adopter ses services. Frasers n'a pas souhaité commenter cette prise de participation.

La société britannique détient déjà des investissements substantiels dans de nombreux détaillants, notamment Debenhams

DEBS.L , ASOS ASOS.L et AO World AO.L .

Puma est un fournisseur important de Sports Direct, qui représente la majeure partie des bénéfices de Frasers.

La divulgation de la participation intervient plus d'un mois après que la plus grande marque chinoise de vêtements de sport et le propriétaire de Fila, Anta Sports Products 2020.HK , a accepté d'acheter une participation de 29 % dans Puma pour 1,5 milliard d'euros (1,74 milliard de dollars) à l'actionnaire Artemis de Kering PRTP.PA .

Anta avait laissé entendre qu'elle chercherait à obtenir un siège au conseil d'administration de la marque allemande lorsqu'elle a présenté ses plans pour devenir le principal actionnaire en janvier.

(1 dollar = 0,8612 euro)

