Frasers fait son marché chez les marques en difficulté en s'invitant chez Under Armour

Frasers Group approfondit son portefeuille de participations. Le distributeur britannique, propriétaire de Sports Direct, vient de prendre 8,8% du capital d'Under Armour, une marque américaine en perte de vitesse. Après Hugo Boss, Harvey Nichols et Accent Group, Mike Ashley continue de miser sur des enseignes fragilisées pour bâtir un empire international de la distribution.

Frasers Group a acquis 16,6 millions d'actions Under Armour, soit 8,8% de son capital, selon un document déposé le 1er octobre auprès des autorités américaines. Le groupe britannique poursuit ainsi sa stratégie d'expansion internationale, avec une préférence marquée pour les entreprises en difficulté.

Under Armour en est un bon exemple. Après une croissance fulgurante face à Nike et Adidas, la marque américaine a perdu de son éclat. Son expansion mal maîtrisée dans les vêtements de sport du quotidien a pesé sur sa rentabilité et sa valorisation. Alors que l'action pouvait s'échanger à 8 dollars en février 2026, elle s'échange actuellement à 4,8 dollars. Au dernier trimestre, les ventes ont encore reculé de 3%, à 1,1 milliard de dollars.

Un portefeuille de marques à redresser

L'opération s'inscrit dans une série d'investissements. En août, Frasers a porté sa participation dans Hugo Boss à 48%, une semaine après avoir racheté le grand magasin britannique Harvey Nichols. Le groupe a également acquis le distributeur américain de luxe The Webster et lancé une offre publique d'achat hostile sur l'australien Accent Group.

Le point commun de ces opérations ? Des enseignes confrontées à des difficultés opérationnelles ou boursières, mais qui disposent encore de marques reconnues, de réseaux de distribution ou de clientèles établies. Frasers semble appliquer une logique contrariante en investissant lorsque les valorisations sont déprimées et miser sur un redressement.

Acheter une marque, mais aussi vendre ses produits

L'intérêt de Frasers ne se limite toutefois pas à une éventuelle plus-value boursière. Avec Sports Direct, le groupe dispose déjà d'un vaste réseau de distribution d'articles de sport.

En devenant actionnaire d'Under Armour, Frasers pourrait ainsi bénéficier de deux leviers : une revalorisation de sa participation si la marque se redresse et une augmentation des ventes dans ses propres magasins si les relations commerciales se renforcent.

Cette stratégie accompagne une transformation plus large. Sur l'exercice clos en avril, le chiffre d'affaires de Frasers a progressé de 8,7%, à 5,3 milliards de livres, porté notamment par une croissance de 59,2% de ses revenus internationaux. Mike Ashley fait ses courses pendant les soldes et pour le moment il a du tact pour dénicher de bonnes affaires.