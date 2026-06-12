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Frappes ukrainiennes en Russie, les infrastructures énergétiques prises pour cibles
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 12:13

(Actualisé avec détails sur les frappes ukrainiennes)

L'armée ukrainienne a conduit une série d'attaque de drones sur la Russie dans la nuit de jeudi à vendredi, ciblant des raffineries de pétrole et une usine pétrochimique, tandis que la Russie a attaqué des gares et des postes électriques en Ukraine.

Selon le gouverneur de la région de frontalière de l'Ukraine Briansk, Yegor Kovaltchouk, sur Telegram jeudi soir, deux personnes ont été tuées près de Souzemka tandis que sept autres ont été blessées lors d'une attaque contre des stations-service à Starodoub, à environ 110 kilomètres de là.

Un drone a également percuté un immeuble d'habitation dans la région du Tatarstan, dans le centre de la Russie, blessant trois personnes. Des installations industrielles ont été prises pour cible, a déclaré le chef de la région, Roustam Minnikhanov, sur Telegram.

Il a toutefois précisé que la production n'avait pas été interrompue, sans pour autant nommer d'usines en particulier. La région abrite d'importantes installations de raffinage de pétrole et pétrochimiques, dont une usine de Nizhnekamskneftekhim NKNC.MM et une raffinerie Tatneft

TATN.MM , que l'Ukraine dit avoir frappées.

L'Ukraine a intensifié ses frappes à longue portée contre la Russie et les installations pétrolières de Moscou, provoquant des pénuries de carburant notamment en Crimée. Kyiv a également déclaré avoir visé la raffinerie TAIF-NK à Nijnekamsk, et a confirmé des incendies dans les deux sites touchés.

La ville russe de Togliatti, à environ 800 km au sud-est de Moscou, a également été ciblée par des attaques de drones. La ville abrite le plus grand constructeur automobile du pays, Avtovaz AVAZI_p.MM .

"Attention ! Alerte à l'attaque de drones à Togliatti", a écrit sur Telegram le gouverneur de l'oblast, Viatcheslav Fedorichtchev.

L'armée ukrainienne a déclaré avoir également bombardé l'usine Tolyattikaoutchouk située dans la ville, qui est selon Kyiv spécialisée dans la production de caoutchoucs synthétiques utilisés pour la fabrication de propergol solide destiné aux missiles.

Selon les agences de presse russes, qui citent le ministère russe de la Défense, la Russie a abattu 231 drones ukrainiens au cours de la nuit.

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES CIBLÉES EN UKRAINE

L'Ukraine a aussi été la cible de la Russie au cours de la nuit. Dans la région de Soumy, dans le nord du pays, une cheminote a été tuée tandis qu'une autre a été blessée, a déclaré le directeur général de la compagnie ferroviaire nationale ukrainienne Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovskyi.

Les drones russes ont attaqué des gares, postes de signalisation électrique et des sous-stations de la région.

Trois autres personnes ont été blessées lors d'une attaque de drone dans la ville de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué les autorités locales sur Telegram.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé 117 drones depuis 18h00 (15h00 GMT) jeudi, et que les unités de défense aérienne en avaient abattu ou neutralisé 102.

Reuters n'a pas pu confirmer ces incidents de manière indépendante.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo et Anna Pruchnicka à Gdansk; version française Camille Raynaud et Etienne Breban)

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