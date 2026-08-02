Sri Lanka: l'armée déployée pour une nouvelle émeute en prison

Des militaires sri-lankais stationnés devant la prison de Mahara, près de Colombo, théâtre d'une émeute, le 2 août 2026 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Le Sri Lanka a déployé des centaines de militaires et des commandos d'élite dimanche face à une nouvelle émeute dans une prison surpeuplée où un détenu a été tué et six autres blessés, a indiqué la police.

"Nous avons reçu des renforts de l'armée et des forces spéciales pour rétablir l'ordre et renvoyer les détenus dans leurs cellules", a indiqué à des journalistes venus devant la prison de Mahara l'inspecteur général de police adjoint Sanjeewa Medawatte. Selon lui, la situaton est sous contrôle dimanche.

Des détenus ont détruit plusieurs bâtiments de cette prison située aux portes de la capitale Colombo où une mutinerie en novembre 2020, pendant la pandémie de coronavirus, s'était soldée par 11 morts et 117 blessés.

Un bâtiment endommagé après une émeute dans la prison de Mahara, aux portes de Colombo, le 2 août 2026 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Cette nouvelle émeute intervient moins d'un mois après des émeutes qui ont fait 31 morts - 21 détenus et 10 gardiens - dans la prison de Negombo dans la banlieue nord de Colombo.

Les violences avaient éclaté entre détenus présentés comme des membres de gangs rivaux liés au trafic de drogue, avant d'impliquer les gardiens qui tentaient de ramener l'ordre dans cette établissement surpeuplé accueillant environ 10.000 prisonniers.

A Mahara, l'inspecteur Medawatte a indiqué que les détenus avaient complètement détruit la cuisine, l'infirmerie et un bâtiment neuf de formation et de soins.

Des militaires sri-lankais patrouillent à moto à l'extérieur de la prison de Mahara, près de Colombo, théâtre d'une émeute, le 2 août 2026 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

L'établissement abrite 4.100 détenus, quatre fois sa capacité, une suroccupation fréquente dans les prisons de l'île

Le mois dernier, les autorités ont annoncé un plan pour créer de nouvelles prisons en reconvertissant des bâtiments d'Etat inutilisés.

Près des trois quart des détenus dans le pays sont en attente de leur procès et la plupart ont été arrêtés pour des délits en lien avec la drogue.