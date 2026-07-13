Fraport maintient ses objectifs 2026 malgré les turbulences

Le gestionnaire aéroportuaire allemand fait preuve de résilience. Malgré un premier semestre chahuté sur son hub principal de Francfort, le groupe confirme ses prévisions financières pour l'exercice 2026 grâce à la solidité de son réseau international.

L'aéroport de Francfort a vu son trafic passagers reculer de 1,7% en juin (5,7 millions de voyageurs), portant la baisse sur l'ensemble du premier semestre à 0,8% (28,9 millions).

Le président-directeur général du groupe, Stefan Schulte, attribue cette contre-performance à une accumulation de facteurs exceptionnels : les grèves de Lufthansa (700 000 passagers impactés), la flambée des prix du pétrole et, surtout, le déclenchement de la guerre en Iran. Ce conflit a fait s'effondrer le trafic vers le Moyen-Orient de 35% sur les six premiers mois de l'année. En conséquence, Fraport a revu ses ambitions à la baisse pour son hub historique, tablant désormais sur une stagnation du volume de passagers sur l'année au niveau de 2025.

L'international en relais de croissance

Au premier semestre, le trafic global à l'échelle du groupe progresse de 1% pour atteindre 77,7 millions de passagers.

La baisse enregistrée en Allemagne et à Antalya (Turquie), pénalisée par des prix touristiques élevés, est compensée par la forte dynamique des filiales internationales. Les aéroports grecs ( 4,7% en juin) ainsi que les plateformes de Ljubljana ( 12,7%) et de Bulgarie ( 8%) soutiennent la croissance du groupe. Par ailleurs, l'activité fret à Francfort reste bien orientée avec une hausse de 2% en juin.

Cap maintenu pour 2026

Malgré la baisse du marché allemand, la direction de Fraport réaffirme sa confiance. Les objectifs financiers fixés en début d'année restent jugés "réalisables".