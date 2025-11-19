Fraport en recul sur une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 13:45
'Les attentes à moyen terme en termes de flux de trésorerie disponible (FCF) paraissent exagérément optimistes, tandis que la valorisation actuelle semble tendue', met en avant le broker dans le résumé de sa note.
Valeurs associées
|71,800 EUR
|XETRA
|+0,28%
