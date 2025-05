Fraport: confirme ses prévisions pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires en repli de 2,4 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 868,5 millions d'euros au premier trimestre 2025. Après ajustement pour tenir compte de l'IFRIC 12, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,3 % à 811,3 millions d'euros.



Au premier trimestre 2025, le nombre de passagers à la FRA a stagné à 12,4 millions, ce qui représente une légère baisse de 0,9 %.



L'EBITDA a baissé de 35,1 millions d'euros à 177,5 millions d'euros. Le bénéfice net du Groupe s'est établi à -26,4 millions d'euros, en dessous des niveaux de 2024 (12,7 millions d'euros au 1er trimestre 2024).



La direction confirme les prévisions pour l'exercice en cours. L'exploitant de l'aéroport prévoit que le nombre de passagers à la FRA atteindra jusqu'à 64 millions. Une augmentation modérée de l'EBITDA du Groupe est attendue. Le résultat du Groupe devrait rester dans la fourchette de prévisions, allant de stable à en légère baisse.





Valeurs associées FRAPORT 58,450 EUR XETRA -2,18%