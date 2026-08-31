Franklin Templeton va distribuer son fonds monétaire tokenisé en Asie

Franklin Templeton a conclu un partenariat avec HashKey Holdings Limited, acteur asiatique des actifs numériques, pour distribuer son fonds monétaire tokenisé, le Franklin OnChain U.S. Government Liquidity Fund (grBENJI), auprès des investisseurs en actifs numériques d’Asie. Le fonds sera distribué sur la plateforme de trading agréée du groupe, HashKey Exchange.

Ce partenariat débutera avec le lancement du Franklin OnChain U.S. Government Liquidity Fund (grBENJI) sur le canal Earn de HashKey Exchange le 24 août 2026. Le produit offrira aux investisseurs éligibles en actifs numériques un accès à un fonds investissant principalement dans des instruments monétaires du gouvernement américain et des actifs en cash dollar, via une infrastructure basée sur la blockchain.

Grâce à cette collaboration, Franklin Templeton étend la portée de ses solutions de fonds tokenisés aux marchés d’actifs numériques réglementés en Asie.

Après le lancement de grBENJI, les deux sociétés continueront d’explorer des opportunités pour élargir l’accès aux produits tokenisés à d’autres marchés et classes d’actifs.

L'Agefi