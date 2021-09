Franklin Templeton reprend une équipe crédit d' Aviva Investors de 7,5Md$

(NEWSManagers.com) - Franklin Resources, la société de gestion qui exerce ses activités sous la marque Franklin Templeton, va reprendre l' équipe crédit investment grade d' Aviva Investors basée aux Etats-Unis alors que le groupe Aviva est en pleine recomposition et arbitrage de ses actifs internationaux.

Cette équipe gère 7,5 milliards de dollars, qui seront transférés au gestionnaire américain, dont l' activité obligataire représente 156 milliards de dollars, dont 13 milliards dans des stratégies crédit au 31 août 2021. L' équipe se compose notamment des gérants Josh Lohmeier et Michael Cho. Le duo rejoindra Franklin Templeton Fixed Income. Leurs clients pourront rester investis au sein de Franklin Templeton.

Josh Lohmeier et Tom Meyers seront rattachés à Sonal Desai, directeur de la gestion de FTFI et l' équipe continuera d' être dirigée par Josh Lohmeier. Josh Lohmeier et l' intégralité de son équipe doivent rejoindre Franklin Templeton d' ici à la fin de cette année.

En outre, Tom Meyers, ancien responsable des solutions clients Amérique d' Aviva, va intégrer FTFI en tant que directeur senior des investissements et du développement de la stratégie pour l' obligataire, un poste nouvellement créé.

Tom Meyers dirigera une nouvelle équipe qui sera chargée de représenter les stratégies d' investissement obligataires mondiales de FTFI.

" L'arrivée de cette équipe expérimentée complétera nos capacités existantes en matière de crédit en approfondissant notre expertise dans le domaine du crédit de qualité, en renforçant nos ressources en matière de recherche et d'analyse, et en élargissant nos offres et nos capacités stratégiques sur le marché institutionnel, avec un accent particulier sur les investissements à prestations définies et axés sur le passif " , a commenté Sonal Desai.