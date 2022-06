Franklin Templeton nomme une nouvelle stratégiste d’investissement en Asie-Pacifique

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Franklin Templeton vient d’annoncer la nomination de Christy Tan au rang de stratégiste d’investissement pour l’Asie Pacifique au sein de Franklin Templeton Institute. Basée à Singapour, elle sera chargée de la direction de la recherche macroéconomique, thématique et de l’investissement à travers les diverses classes d’actifs dans cette région. Au sein de ce poste nouvellement créé, elle sera rattachée à Stephen Dover, stratégiste en chef et directeur du Franklin Templeton Institute.

Christy Tan arrive de National Australia Bank, où elle était directrice de la stratégie et de la recherche depuis 2014. Auparavant, elle a travaillé chez Bank of America Merrill Lynch en tant que spécialiste pour les devises et les obligations locales entre 2005 et 2014. Elle y a été responsable de la réalisation des prévisions macroéconomiques et des analyses des économies asiatiques.

Franklin Templeton gérait 1450 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 mars 2022.