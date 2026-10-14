Franklin Templeton ne craint pas de hausse des taux en octobre malgré l'inflation

L'inflation américaine se montre plus vigoureuse qu'anticipé, au vu de l'indice des prix à la consommation (CPI) de septembre, un rapport qui maintient la pression sur la Fed selon CPRAM, mais qui ne présage pas de hausse des taux à la fin de ce mois-ci d'après Franklin Templeton.

Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 3,7% en rythme annuel le mois dernier, marquant ainsi une accélération après 3,4% le mois précédent, tandis que les économistes n'anticipaient en moyenne qu'un taux de 3,6% en septembre.

En excluant les catégories traditionnellement volatiles que sont l'énergie ( 20,4%) et l'alimentation ( 2,5%), le taux annuel d'inflation sous-jacente est passé de 2,4% en août à 2,6% en septembre, alors que le consensus de marché ne l'attendait qu'à 2,5% pour le mois écoulé.

"De toute évidence, la vigueur de l'économie et les effets indirects de la hausse des prix de l'énergie alimentent également l'inflation. La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait donc poursuivre le relèvement de ses taux directeurs", réagit-on chez Commerzbank.

Un rapport qui "maintient la pression sur la Fed" pour CPRAM...

"Cela fait plus de cinq ans et demi que l'inflation est au-dessus de la cible de la Fed", souligne pour sa part Bastien Drut, responsable stratégie et analyse chez CPRAM, pour qui ce rapport maintient ainsi la pression sur la banque centrale américaine.

"Même si la hausse de l'inflation cette année s'explique essentiellement par la hausse des prix de l'énergie, l'inflation sous-jacente ne montre toujours pas de véritable signe de baisse : c'est la mauvaise surprise de ce rapport", met-il en avant.

L'économiste rappelle qu'il s'agissait du dernier chiffre d'inflation CPI calculé en glissement annuel avant la prochaine réunion du FOMC, prévue les 27 et 28 octobre, mais aussi du dernier calculé avant celle des 8 et 9 décembre prochains.

"En effet, le BLS n'avait pas publié d'indice des prix en octobre 2025 à cause du shutdown et il n'y aura pas de chiffre d'inflation en glissement annuel le mois prochain (en revanche, il y aura bien une variation mensuelle)", rappelle-t-il.

...mais ne présage pas de hausse des taux en octobre pour Franklin Templeton

S'il reconnaît également qu'un IPC sous-jacent plus élevé que prévu renforce la perspective de nouvelles hausses des taux, Jeff Schulze, head investment strategist du Franklin Templeton Institute, se veut plus rassurant concernant le risque d'un tour de vis monétaire à très court terme.

"Les récents commentaires accommodants de Williams, président de la Fed de New York, et du gouverneur Jefferson suggèrent que le seuil à franchir pour procéder à une hausse immédiate reste élevé. Selon nous, les chiffres de septembre ne sont probablement pas suffisants pour que la Fed procède à deux hausses consécutives lors de la réunion du FOMC d'octobre", explique-t-il.

Jeff Schulze souligne aussi que la hausse régulière des rendements à long terme a accru les coûts d'emprunt des entreprises et des consommateurs et, parallèlement à la décision de la Fed, a entraîné un resserrement des conditions financières. Le marché obligataire a donc, selon lui, assumé une partie du travail de la Fed.

"Compte tenu des délais longs et variables avec lesquels la politique monétaire produit ses effets, les chiffres élevés de l'inflation sous-jacente publiés aujourd'hui ne devraient pas remettre en cause l'approche patiente que la Fed semble privilégier dans l'ajustement de ses taux", pronostique-t-il.