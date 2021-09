Franklin Templeton lance ses premiers ETF en France

(NEWSManagers.com) - Un nouvel acteur fait son entrée sur le marché français des ETF. Il s' agit de l' américain Franklin Templeton, bien connu des investisseurs locaux pour sa gestion active. La société de gestion vient d' obtenir l' agrément de l' Autorité des marchés financiers pour l' ensemble de ses 16 ETF Franklin LibertyShares. Huit de ces fonds seront cotés sur Euronext Amsterdam.

Cette nouveauté sur le marché français intervient cinq ans après le lancement des premiers ETF de Franklin Templeton aux Etats-Unis et quatre ans après celui de la création de la gamme Ucits en Irlande.

" La France est l' un des grands marchés d' ETF qui nous manquait " , explique à NewsManagers Caroline Baron, responsable des ventes ETF de Franklin Templeton pour l' Europe, le Moyen-Orient et l' Afrique. Franklin Templeton a d' abord lancé ses produits au Royaume-Uni et dans la région germanophone incluant l' Allemagne, l' Autriche et la Suisse. L' Italie et les pays d' Europe du Nord sont venus ensuite. La France était " la suite logique " , selon Caroline Baron.

Un commercial dédié sera recruté spécialement pour la France mais ces produits ont vocation à être vendus par l' ensemble des commerciaux. " L' équipe ETF n' est pas séparée du reste, car nous pensons qu' il est important d' avoir une vision globale des besoins des investisseurs " , souligne Caroline Baron.

Trois sortes d' ETF

La gamme d' ETF européens de Franklin Templeton tourne autour de trois axes : des smart beta multi-facteurs, les marchés émergents et des ETF de gestion active. La partie marchés émergents propose principalement des expositions par pays, censées répondre au souhait grandissant des investisseurs d' affiner leur exposition aux émergents, selon Caroline Baron. La gamme active se concentre surtout sur des expertises obligataires, avec notamment un produit sur les obligations vertes.

Caroline Baron estime que les Français devraient avoir un appétit plus fort pour les ETF smart beta, ainsi que pour l' offre avec une saveur ESG ou climat. La clientèle ciblée sera principalement professionnelle dans un premier temps, le retail restant encore peu mûr pour ces produits et nécessitant de gros efforts de pédagogie. Mais cela devrait évoluer.

Cette gamme de 16 fonds est appelée à vivre et grandir, avec de nouveaux fonds qui seront lancés prochainement. Certains répliquent des stratégies proposées aux Etats-Unis où la gamme représente environ 80 ETF. Mais d' autres stratégies, comme celles alignées sur les Accords de Paris, ont été spécifiquement conçues pour le marché européen, plus réceptif à ces enjeux climatiques. Caroline Baron n' exclut pas non plus de mettre au point des ETF très locaux, dédiés à un seul marché par exemple, afin de coller au mieux aux souhaits des investisseurs. Parallèlement, Franklin Templeton continuera à agrandir son maillage en Europe. Les Pays-Bas pourraient être la prochaine destination ciblée, vu que huit ETF vont être cotés dans le pays.

Treize milliards de dollars d' actifs

Interrogée sur la pertinence de Franklin Templeton sur un marché des ETF déjà très concurrentiel, Caroline Baron estime arriver avec une offre " différenciante " . L' approche de la société d' imbriquer la stratégie ETF dans le reste est aussi une force, selon elle. Elle ne voit d' ailleurs pas ces produits comme une menace pour les fonds gérés activement, mais plutôt un atout dans la relation avec les clients. La société revendique aussi des frais " compétitifs " .

Aujourd' hui, la gamme ETF de Franklin Templeton représente près de 13 milliards de dollars à l' échelle mondiale sur des encours totaux de 1.500 milliards de dollars à fin août. La société ne souhaite pas communiquer le chiffre des encours en Europe, mais Caroline Baron affirme que l' activité se développe rapidement. " Jusqu' à présent, nous étions en phase de lancement. Mais maintenant, nous allons accélérer " , annonce-t-elle. " Nous avons un plan de développement ambitieux pour les ETF en Europe et la France a un rôle important dans ce plan. Ce plan consiste à développer nos services au niveau européen (produits, marketing, stratégie) mais aussi au niveau local (avec des experts de la vente ETF) afin de mieux servir nos clients " , conclut-elle.