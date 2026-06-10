Franklin Templeton enrichit son offre en Europe avec un ETF actif UCITS sur les actions US

(Zonebourse.com) - Franklin Templeton, l'un des principaux gérant d'actifs au monde, annonce le lancement du Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF. Il s'agit d'un ETF actions géré activement reposant sur une sélection rigoureuse de titres, conçu pour offrir à la fois un revenu et une appréciation du capital grâce à un portefeuille diversifié d'actions américaines et de titres liés aux actions.

Le Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF s'appuie sur l'héritage et l'expertise de Franklin Income Investors, gérant de l'une des stratégies de revenu les plus emblématiques de Franklin Templeton, la stratégie Franklin Income, lancée en 1948.

L'équipe gère collectivement plus de 105 milliards de dollars d'actifs.

L'ETF investit principalement dans des actions américaines de grande capitalisation et des titres liés aux actions, avec pour objectif de combiner un niveau élevé de revenu courants et une appréciation du capital.

Cette approche d'investissement vise à offrir une exposition diversifiée au marché américain, à générer des revenus réguliers et à réduire la volatilité.

L'ETF peut constituer une position centrale au sein d'une allocation en actions ou servir de source de revenu complémentaire pour répondre aux besoins de préparation à la retraite.

"Nous continuons d'observer un intérêt croissant des investisseurs pour les ETF actifs, qui associent la qualité de la gestion active à la flexibilité et à la transparence du format ETF. En déclinant l'expertise d'investissement de Franklin Income Investors au sein d'un ETF UCITS, nous offrons à nos clients un moyen supplémentaire d'accéder à des solutions de revenu différenciantes pour les accompagner dans un environnement de marché de plus en plus complexe", a déclaré Matthew Harrison, Head of EMEA and Americas ex-US chez Franklin Templeton.

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