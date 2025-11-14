 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 205,00
-0,41%
Indices
Chiffres-clés

Franklin Templeton enregistre près de 89 milliards de dollars de rachats sur son exercice décalé 2025
information fournie par Agefi Asset Management  14/11/2025 à 08:00

Franklin Templeton, qui a annoncé un partenariat dans l’IA agentique ce vendredi 7 novembre , a également publié ses résultats pour le quatrième trimestre de son résultat annuel décalé 2025. Le gestionnaire a fait état d’une décollecte nette de 11,9 milliards de dollars sur ses actifs de long terme. En excluant sa filiale en difficulté Western Asset, la collecte est positive de 11,4 milliards de dollars sur les actifs de long terme, a précisé dans un communiqué Jenny Johnson, directrice générale de Franklin Resources. Au total, le groupe a décollecté 4,7 milliards de dollars sur son quatrième trimestre.

Le total des actifs sous gestion s'élevait à 1.661,2 milliards de dollars au 30 septembre 2025, en hausse de 49,4 milliards de dollars au cours du trimestre. La hausse des marchés a eu un impact positif de 54,1 milliards de dollars. Par ailleurs, le groupe publie une collecte nette positive sur le monétaire de 7,2 milliards de dollars. La décollecte nette à attribuer sur le trimestre à Western est de 23,3 milliards de dollars.

Le gestionnaire fait aussi état d’actifs alternatifs à un niveau record d’encours de 270 milliards de dollars après la finalisation de l’acquisition du gestionnaire de dette privée Apera Asset Management et une importante levée de fonds de 26,2 milliards de dollars, dont 22,9 milliards sur les marchés privés.

Sur l’exercice complet, les actifs sous gestion ont diminué de 17,4 milliards de dollars en raison de sorties nettes à long terme de 97,4 milliards de dollars. Elles incluent notamment 141,9 milliards de dollars de sorties nettes à long terme chez Western. L’effet marché a été positif sur l’année de 67,6 milliards de dollars. Les actifs monétaires ont quant à eux collecté 12,6 milliards de dollars. Au total, le groupe a décollecté 84,8 milliards de dollars sur l’année.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes font leurs courses à Paris
    France: L'inflation IPCH revue à la baisse en octobre à 0,8%, selon l'Insee
    information fournie par Reuters 14.11.2025 08:49 

    L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 0,8% sur un an en octobre, moins que prévu initialement, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.11.2025 08:47 

    (Actualisé avec Rubis, Siemens Energy, Pluxee) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • vallourec 2 (Crédit: / Crédit Vallourec)
    Vallourec accroit son RBE trimestriel en rythme séquentiel
    information fournie par Zonebourse 14.11.2025 08:45 

    Vallourec publie un RBE (résultat brut d'exploitation) groupe de 210 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent, en ligne avec le milieu de la fourchette prévisionnelle communiquée. Sur son principal segment ... Lire la suite

  • Un cimetière de bateaux à Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux portes de la Camargue dans les Bouches-du-Rhône, le 7 novembre 2025 ( AFP / Christophe SIMON )
    Un "Emmaüs de la mer" à la recherche de trésors recyclables dans les cimetières de bateaux
    information fournie par AFP 14.11.2025 08:36 

    Aux portes de la Camargue, des dizaines de coques percées, recouvertes de lichen, gisent sur un terrain vague au fond d'un port. Un cimetière de bateaux devenu le terrain de jeu d'une association qui recycle des pièces de navires de plaisance voués à la casse. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank