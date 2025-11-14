Franklin Templeton enregistre près de 89 milliards de dollars de rachats sur son exercice décalé 2025

Franklin Templeton, qui a annoncé un partenariat dans l’IA agentique ce vendredi 7 novembre , a également publié ses résultats pour le quatrième trimestre de son résultat annuel décalé 2025. Le gestionnaire a fait état d’une décollecte nette de 11,9 milliards de dollars sur ses actifs de long terme. En excluant sa filiale en difficulté Western Asset, la collecte est positive de 11,4 milliards de dollars sur les actifs de long terme, a précisé dans un communiqué Jenny Johnson, directrice générale de Franklin Resources. Au total, le groupe a décollecté 4,7 milliards de dollars sur son quatrième trimestre.

Le total des actifs sous gestion s'élevait à 1.661,2 milliards de dollars au 30 septembre 2025, en hausse de 49,4 milliards de dollars au cours du trimestre. La hausse des marchés a eu un impact positif de 54,1 milliards de dollars. Par ailleurs, le groupe publie une collecte nette positive sur le monétaire de 7,2 milliards de dollars. La décollecte nette à attribuer sur le trimestre à Western est de 23,3 milliards de dollars.

Le gestionnaire fait aussi état d’actifs alternatifs à un niveau record d’encours de 270 milliards de dollars après la finalisation de l’acquisition du gestionnaire de dette privée Apera Asset Management et une importante levée de fonds de 26,2 milliards de dollars, dont 22,9 milliards sur les marchés privés.

Sur l’exercice complet, les actifs sous gestion ont diminué de 17,4 milliards de dollars en raison de sorties nettes à long terme de 97,4 milliards de dollars. Elles incluent notamment 141,9 milliards de dollars de sorties nettes à long terme chez Western. L’effet marché a été positif sur l’année de 67,6 milliards de dollars. Les actifs monétaires ont quant à eux collecté 12,6 milliards de dollars. Au total, le groupe a décollecté 84,8 milliards de dollars sur l’année.

