Franklin Templeton complète son équipe pour la distribution d’ETF en Allemagne

Franklin Templeton a annoncé le recrutement de Benjamin Ertler au poste de responsable du développement commercial des ETF pour l’Allemagne. Basé au bureau de Francfort, il rejoint la société de gestion américaine après avoir passé plus de quatre ans chez BNP Paribas AM en tant que responsable commercial des ETF et des solutions d’indices pour l’Allemagne.

Auparavant, Benjamin Ertler était chargé de la distribution de solutions indiciaires dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) et le Liechtenstein chez MSCI entre 2017 et 2022. Il est également passé chez STOXX et chez Deutsche Bank pendant près de dix ans.

Cette nouvelle arrivée permet également de renforcer l’expertise de Franklin Templeton en matière d’ETF et d’intensifier la coopération entre les différents segments de clientèle : «Nous réaffirmons notre volonté claire de renforcer notre position sur le marché et d’offrir à nos clients des solutions d’investissement innovantes et tournées vers l’avenir» , assure Christian Machts, responsable pour l’Allemagne et l’Autriche.

Franklin Templeton se montre plus offensif sur le marché européen des ETF avec le lancement de sa première stratégie active axée sur le revenu en se concentrant sur le marché américain en mai dernier. Le gestionnaire d’actifs a également renforcé sa gamme d’ETF liés au S&P 500 avec quatre nouveaux véhicules .

Bastien Boname