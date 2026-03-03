Frank Yeary, président du conseil d'administration d'Intel, quittera ses fonctions après 17 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'historique de l'entreprise et de détails sur le leadership d'Intel tout au long du document, ainsi que d'un graphique) par Max A. Cherney

Intel INTC.O a annoncé mardi que Frank Yeary, président du conseil d'administration, prévoyait de se retirer à l'issue de la réunion annuelle de la société en mai et qu'il serait remplacé par Craig Barratt.

Un an après l'arrivée de Lip-Bu Tan au poste de directeur général, le départ de Frank Yeary constitue un bouleversement majeur au sein du conseil d'administration du fabricant de puces américain en difficulté. L'année dernière, trois membres du conseil d'administration ont annoncé leur départ quelques semaines après l'arrivée de M. Tan à la tête de l'entreprise. Depuis qu'il est devenu directeur général, M. Tan a mis en œuvre un plan de redressement de l'entreprise.

M. Yeary **a siégé** au conseil d'administration depuis 2009 et en **a été** le président depuis 2023. Il a présidé à quatre changements de directeur général au cours de son mandat et a dû faire face au déclin de la fabrication d'Intel et à la montée en puissance de son rival taïwanais Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW . Avant d'être nommé directeur général, M. Tan a siégé au conseil d'administration d'Intel aux côtés de M. Yeary jusqu'à ce que M. Tan le quitte en raison de divergences sur les plans de redressement de l'entreprise.

Dans une déclaration, M. Yeary a salué les progrès réalisés par l'entreprise dans la relance de sa technologie de fabrication et a rappelé que lui et le conseil d'administration avaient choisi M. Tan l'année dernière.

Le nouveau président, M. Barratt, a rejoint le conseil d'administration d'Intel en 2025 et a travaillé chez Qualcomm

QCOM.O et chez Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O . Intel avait auparavant un directeur général nommé Craig Barrett.

Depuis sa nomination au poste de directeur général, M. Tan a apporté d'importants changements à Intel. L'année dernière, il a évoqué un plan de licenciement d'environ 15 % de la main-d'œuvre pour réduire l'effectif total à 75 000 personnes et a tenté de remodeler la stratégie de l'entreprise pour s'attaquer à l'intelligence artificielle. Au cours de l'été, M. Tan a attiré l'attention du président américain Donald Trump, qui a demandé sa démission pour cause de conflits d'intérêts. Depuis, M. Tan a charmé le président américain, , dont l'administration a négocié une participation de 10 % dans l'entreprise au lieu de fournir l'argent octroyé dans le cadre de la loi CHIPS.