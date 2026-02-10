 Aller au contenu principal
Frank Holding, directeur général de First Citizens, nommé au Conseil consultatif fédéral
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

First Citizens BancShares FCNCA.O a déclaré mardi que son directeur général Frank Holding a été nommé au conseil consultatif du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pour 2026.

Holding représentera le cinquième district au nom de la Banque fédérale de réserve de Richmond.

Le Conseil consultatif fédéral, l'un des principaux organes consultatifs de la Réserve fédérale, est composé de cadres supérieurs du secteur bancaire et fournit à la banque centrale américaine des évaluations des conditions de crédit, des normes de prêt et des risques de marché plus larges dans l'ensemble du système bancaire.

La FAC est composée de 12 représentants du secteur bancaire, un par district de la Réserve fédérale. Les membres exercent habituellement trois mandats d'un an. Le conseil se réunit au moins quatre fois par an.

Jeffrey Ludwig, président et directeur général de Midland States Bancorp, et Robert Harrison, directeur général de First Hawaiian Bank, ont également été nommés membres duconseil.

