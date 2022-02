Franck Dixmier : «La Fed doit remonter ses taux directeurs en mars, sous peine de perdre en crédibilité»

Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires chez Allianz Global Investors . (© DR)

Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires chez Allianz Global Investors, a accordé un entretien au Revenu.

Franck Dixmier est titulaire d'une maîtrise en finance et d’un diplôme de 3e cycle en économie de l'université Paris-Dauphine. Membre du comité des investissements d'Allianz GI, il est directeur des gestions obligataires au niveau mondial depuis 2015. Il dirigeait, depuis 2012, les gestions de taux pour l'Europe, et de 2012 à 2014, il a aussi été directeur général d'Allianz GI France.

Après un mois de janvier très tendu sur les Bourses mondiales, les intentions de la Banque centrale américaine (Fed) sont-elles toujours la principale préoccupation des investisseurs ?

Franck Dixmier : Les points de retournement de la politique monétaire sont des rendez-vous très importants pour les investisseurs et l'évolution des marchés boursiers. Nous sortons d'une période où la Fed a eu beaucoup de mal à caractériser l'inflation, qui a réservé des surprises continuelles à la hausse depuis un an. La Fed a renoncé au qualificatif «transitoire» pour la nommer, c'est une bonne chose. Elle a opéré un changement majeur de stratégie en en faisant désormais son principal sujet de préoccupation. Et maintenant la banque centrale américaine parle très fort. Elle signale au marché qu'elle va monter ses taux d'intérêt directeurs et réduire la taille de son bilan.

Inflation de 7% aux États-Unis

Les attentes d'un resserrement monétaire sévère de la part de la Fed n'étaient-elles pas