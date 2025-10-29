Francisco Partners rachète Jamf dans le cadre d'une opération de privatisation de 2,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de logiciels de gestion d'appareils Jamf JAMF.O a déclaré mercredi que la société de capital-investissement Francisco Partners allait acquérir toutes les actions en circulation de la société dans le cadre d'une opération de rachat pour un montant d'environ 2,2 milliards de dollars.