France-Zidane mettra "toute son énergie" au service des Bleus durant quatre ans

(Actualisé avec citations de Zidane)

Zinédine Zidane a été nommé mardi, sans surprise, au poste de sélectionneur de l'équipe de France pour succéder à Didier Deschamps, en poste depuis 2012, et s'est engagé à mettre "toute s on énergie" au service d'"une équipe extraordinaire".

Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 était l'immense favori pour prendre la tête des Bleus depuis l'annonce par Didier Deschamps, en janvier 2025, de son départ à l'issue de la Coupe du monde 2026, conclue à la quatrième place.

Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a confirmé sa nomination lors d'une conférence de presse à la suite d'un comité exécutif exceptionnel de la FFF. Le contrat de "Zizou" prendra effet le 1er août pour une durée de quatre ans.

Le patron de la FFF a salué "une légende du football français" - "quelqu'un qui ait l'aura, la compétence (...), le coeur de nos fans et des Français pour diriger l'une des meilleures formations du monde".

"Je vais mettre toute mon énergie pour cette équipe (...). Moi ce qui m'anime c'est d'aller marquer des buts, (...) ce qui m'anime c'est le jeu", a souligné Zinédine Zidane, précisant avoir refusé plusieurs offres afin de relever ce "défi".

"J'ai passé ces quatre-cinq années à attendre ce jour-là", a-t-il confié, ajoutant avoir "beaucoup d'émotion" en lui.

Le nouveau sélectionneur a salué l'oeuvre de "DD", Didier Deschamps, et précisé qu'il présenterait l'ensemble de son "staff" en septembre au service d'"une équipe extraordinaire".

Son staff technique du Real Madrid "continuera l'aventure" à ses côtés, "avec deux-trois incorporations", a-t-il indiqué.

"ZIZOU C'EST ZIZOU"

Le successeur de Didier Deschamps a plaidé pour une "continuité" ("On n'a rien à redire sur ce qui s'est passé avec l'équipe de France") tout en promettant d'imprimer son style : "Zizou c'est Zizou".

"Je vais essayer de faire ce que je sais faire, il n'y a pas de rupture", a-t-il dit tout en annonçant : "On va faire différent".

Il a ajouté travailler à la préparation des prochains matches de l'équipe de France "depuis un petit moment", notamment l'entrée en scène contre la Turquie le 25 septembre, en phase de groupe de la Ligue des nations.

La carrière d'entraîneur de Zinédine Zidane, 54 ans, se résume au Real Madrid, club dans lequel il avait fini sa carrière de joueur en 2006, dans la foulée de la finale du Mondial perdue face à l'Italie (1-1, 5-3 aux t.a.b.).

Le natif de Marseille a occupé plusieurs postes d'encadrement au Real Madrid, en commençant par les équipes de jeunes avant d'être assistant de Carlo Ancelotti.

Après son expérience à la tête de l'équipe réserve, le Ballon d'or 1998 avait pris les commandes de l'équipe première avec brio, en janvier 2016.

En deux saisons et demie, "Zizou" a mené le Real Madrid à trois titres consécutifs en Ligue des champions (2016, 2017 et 2018), ce qu'aucun club n'avait réussi depuis le Bayern Munich entre 1974 et 1976.

Il avait aussi remporté un premier titre de champion d'Espagne en 2017.

Puis Zinédine Zidane a effectué un second mandat à la tête des Merengues, succédant en mars 2019 à Santiago Solari, un peu plus de huit mois seulement après son départ.

Lors de ce deuxième passage d'un peu plus de deux saisons, il aura glané un second titre en Liga, en 2020.

108 SÉLECTIONS

Il n'a plus entraîné depuis son départ du club madrilène à l'été 2021.

Son histoire avec l'équipe de France est riche. Vainqueur en 1998 de la première Coupe du monde du football français, à domicile, il avait inscrit un doublé de la tête en finale contre le Brésil (3-0).

Également champion d'Europe 2000, il a ensuite vécu deux échecs à la Coupe du monde : lors de l'élimination au premier tour en 2002 où il ne joue qu'un match à cause d'une blessure à la cuisse, puis en 2006.

Cette année-là, après avoir été rayonnant contre l'Espagne en huitièmes de finale (3-1) et le Brésil en quarts (1-0), il est expulsé lors de la finale contre l'Italie pour un coup de tête sur le défenseur adverse Marco Materazzi alors qu'il avait ouvert le score d'une panenka sur penalty.

Avec 108 sélections, Zinédine Zidane est le septième joueur le plus capé en équipe de France. Il est aussi le huitième buteur de l'histoire des Bleus avec 31 réalisations et le quatrième meilleur passeur avec 26 passes décisives.

Pour "ZZ", succéder à son ancien coéquipier Didier Deschamps ne sera pas chose aisée. En 14 ans à la tête des Bleus, le Basque de 57 ans a ajouté une deuxième étoile en 2018 et joué les finales de l'Euro 2016 et du Mondial 2022. Il a aussi disputé le dernier carré des trois dernières éditions du Mondial.

(Rédigé par Vincent Daheron et Sophie Louet, édité par Nicolas Delame)