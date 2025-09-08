France: Une information judiciaire ouverte pour tromperie aggravée contre Philips

par Gianluca Lo Nostro

Le parquet de Paris a ouvert en juin dernier une information judiciaire contre Philips PHG.AS des chefs de tromperie aggravée et non signalement d'incident pouvant entrainer la mort, dans le cadre d'une enquête sur les respirateurs du groupe néerlandais, a-t-il déclaré lundi.

Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé en 2021 le rappel d'environ 15 millions d'appareils dans le monde, dont 350.000 en France, en raison d'un risque de dégradation et de toxicité d'un composant en mousse qui pourrait entraîner des problèmes de santé allant des maux de tête à de l'irritation des voies respiratoires ou même devenir cancérigène.

Le Pôle de Santé Publique a confirmé lundi dans une déclaration envoyée à Reuters qu'il avait reçu à ce jour 104 plaintes de particuliers et que l'information judiciaire avait été ouverte le 12 juin après une phase d'enquête préliminaire menée par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP).

Un porte-parole de Philips a toutefois déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle enquête.

"Les procédures en cours lancées en 2023 couvrent les activités présumées de Philips avant et pendant le rappel de 2021. La procédure ne contient pas d'allégations sur la qualité et la sécurité des produits actuellement commercialisés en France par Philips", a-t-il dit à Reuters.

Philips a accepté de payer 1,1 milliard de dollars en 2024 pour régler un litige connexe aux États-Unis.

