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France : une croissance désormais estimée nulle pour le 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 09:00
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Selon une nouvelle estimation dévoilée ce matin par l'INSEE, le produit intérieur brut (PIB) en volume s'est montré stable au 2e trimestre 2026, après -0,2% au 1er trimestre, des chiffres revus à la baisse de respectivement 0,2 point et 0,1 point par rapport aux estimations précédentes.

Au 2e trimestre 2026, la consommation des ménages rebondit ( 0,3%), la formation brute de capital fixe (FBCF) recule légèrement (-0,3%) et les dépenses de consommation des administrations publiques augmentent un peu plus vite ( 0,4%). Au total, la demande intérieure finale hors stocks contribue légèrement à la croissance du PIB, à hauteur de 0,2 point.

Les exportations repartent nettement à la hausse ( 2,9%), en particulier dans l'aéronautique, tandis que les importations rebondissent plus modérément au 2e trimestre ( 1,1%). La contribution du commerce extérieur à l'évolution du PIB est ainsi positive, à hauteur de 0,6 point. En revanche, celle des variations de stocks s'est montrée négative, à -0,7 point.

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