France : une croissance désormais estimée nulle pour le 2e trimestre

Selon une nouvelle estimation dévoilée ce matin par l'INSEE, le produit intérieur brut (PIB) en volume s'est montré stable au 2e trimestre 2026, après -0,2% au 1er trimestre, des chiffres revus à la baisse de respectivement 0,2 point et 0,1 point par rapport aux estimations précédentes.

Au 2e trimestre 2026, la consommation des ménages rebondit ( 0,3%), la formation brute de capital fixe (FBCF) recule légèrement (-0,3%) et les dépenses de consommation des administrations publiques augmentent un peu plus vite ( 0,4%). Au total, la demande intérieure finale hors stocks contribue légèrement à la croissance du PIB, à hauteur de 0,2 point.

Les exportations repartent nettement à la hausse ( 2,9%), en particulier dans l'aéronautique, tandis que les importations rebondissent plus modérément au 2e trimestre ( 1,1%). La contribution du commerce extérieur à l'évolution du PIB est ainsi positive, à hauteur de 0,6 point. En revanche, celle des variations de stocks s'est montrée négative, à -0,7 point.