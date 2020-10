Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Un suspect arrêté après l'agression d'un prêtre orthodoxe à Lyon Reuters • 31/10/2020 à 20:06









PARIS, 31 octobre (Reuters) - Un suspect a été arrêté après l'agression d'un prêtre orthodoxe à Lyon (Rhône), a-t-on appris de source policière. La source n'était pas en mesure de préciser si la personne interpellée est l'agresseur du prêtre blessé par balle dans l'après-midi alors qu'il fermait les portes de son église. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat sans privilégier à ce stade aucune hypothèse sur les motivations de l'auteur. (Sarah White et Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.