France TV: Delphine Ernotte Cunci candidate à sa succession

information fournie par AOF • 17.04.2025 • 12:38 •

(AOF) - bioMérieux (-6 % à 111,20 euros) bioMérieux affiche le plus fort repli du SBF120, sa croissance plus forte que prévu étant reléguée au second plan par l'inquiétude à propos de l'impact des droits de douane sur son activité. Pour le cinquième trimestre consécutif, ... Lire la suite