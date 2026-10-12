France-TotalEnergies va baisser le prix du diesel de 10 centimes par litre

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi que la libération des stocks stratégiques de diesel annoncée par le gouvernement mercredi dernier entraînerait une baisse de ses prix à la pompe d'environ 10 centimes d'euro par litre de diesel routier, à compter du 1er novembre 2026 et jusqu'au 31 janvier 2027.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé la semaine dernière que la France allait libérer 10 millions de barils de gazole de ses réserves stratégiques, avec l'objectif d'agir sur les prix à la pompe, qui devraient ainsi selon lui "mécaniquement baisser" de 12 centimes à 18 centimes d'euro par litre.

La mesure annoncée par TotalEnergies à l'issue d'une réunion à Matignon entre le gouvernement et les distributeurs de carburants s'appliquera dans les quelque 3.300 stations-service de son réseau, "en fonction de l'évolution des marchés internationaux du diesel".

"Sur la base des cotations actuelles, les prix se situeraient par exemple entre 2,15 €/L et 2,20 €/L (sous le plafond de 2,25 €/L) alors que la plupart des stations-service de TotalEnergies sont aujourd'hui au plafond", dit le groupe énergétique français dans un communiqué.

À la suite de la réunion à Matignon, TotalEnergies a accepté que les stocks stratégiques soient répartis selon les parts de marché observées avant la crise, soit 23% dans la distribution en stations-service en 2025, contre 30% aujourd'hui.

"Par ailleurs, TotalEnergies conserve le plafond mis en place depuis mars 2026, qui garantit aux consommateurs un prix maximum de 2,25 €/L pour le diesel, y compris au-delà de fin janvier 2027 quand l'avantage lié à la libération des stocks stratégiques s'estompera", précise-t-il.

En parallèle, le groupe prévoit une remise de 20 centimes par litre sur le gazole non routier destiné notamment aux agriculteurs, pêcheurs et entreprises de travaux publics, ainsi qu'une réduction de 200 euros par mètre cube de fioul domestique.

(Rédigé par Etienne Breban)