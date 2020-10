Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Total obtient 20% des volumes du dernier appel d'offres solaire Reuters • 27/10/2020 à 08:10









PARIS, 27 octobre (Reuters) - Total TOTF.PA a annoncé mardi dans un communiqué: * AVOIR OBTENU 20% DES VOLUMES DU DERNIER APPEL D'OFFRES SOLAIRE DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EN FRANCE * AVOIR REMPORTÉ 67 MÉGAWATTS-CRÊTE (MWC) DE PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES INSTALLÉS AU SOL ET EN OMBRIÈRES * DISPOSER DE 606 MW DE PROJETS SUR L'ENSEMBLE DES TRANCHES DES APPEL D'OFFRES Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris 0.00%