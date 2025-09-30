 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France : timide rebond des dépenses des ménages en août
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 09:25

En août 2025, les dépenses de consommation des ménages en biens en France repartent un peu à la hausse sur un mois avec un gain de 0,1% en volume (après -0,6% en juillet, données révisées d'une estimation initiale qui était de -0,3%).

L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que la consommation en biens fabriqués rebondit de 0,3% en août (après -0,3% le mois précédent), tandis que la consommation alimentaire et celle en énergie sont quasi stables.

Par ailleurs, l'institut de statistiques indique que les prix de production de l'industrie française baissent de 0,4% en rythme annuel en août, après une stabilité en juillet. Hors énergie, ils continuent d'augmenter sur un an (+0,7% comme en juillet).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

