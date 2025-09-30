France : timide rebond des dépenses des ménages en août
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 09:25
L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que la consommation en biens fabriqués rebondit de 0,3% en août (après -0,3% le mois précédent), tandis que la consommation alimentaire et celle en énergie sont quasi stables.
Par ailleurs, l'institut de statistiques indique que les prix de production de l'industrie française baissent de 0,4% en rythme annuel en août, après une stabilité en juillet. Hors énergie, ils continuent d'augmenter sur un an (+0,7% comme en juillet).
A lire aussi
-
Les dépenses en biens des ménages sont légèrement reparties à la hausse en août, augmentant de 0,1%, après une baisse de 0,6% en juillet, grâce à un un rebond pour les biens fabriqués, tandis que la consommation alimentaire et celle en énergie sont quasiment stables, ... Lire la suite
-
Les prix à la consommation ont augmenté en France de 1,2% sur un an en septembre, après +0,9% en août, tirés par une accélération des prix des services, selon une estimation provisoire de l'Insee publiée mardi. "Cette hausse de l’inflation s'expliquerait par une ... Lire la suite
-
(AOF) - Air Liquide va investir 130 millions d’euros pour fournir un grand fabricant de semi-conducteurs à Singapour. Dans le cadre de deux nouveaux contrats à long terme, le groupe français va construire, détenir et exploiter deux nouvelles installations de production ... Lire la suite
-
Jordan Bardella et Marine Le Pen dominent le palmarès politique d'Odoxa, mesurant les cotes d'adhésion d'une trentaine de personnalités, avec 37% et 36%. La cote de popularité d'Emmanuel Macron a connu un "effondrement record", pour atteindre 22% : 78% des Français ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer