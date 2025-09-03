France-Shein écope d'une amende de €150 millions pour son usage des "cookies"

La société Infinite Style E-commerce LTD (Isel), responsable des ventes de la marque Shein en France, a été sanctionnée d'une amende de 150 millions d'euros pour le non-respect des règles applicables en matière de traceurs ("cookies"), a annoncé mercredi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Dans un communiqué, la Cnil indique avoir effectué un contrôle en août 2023 sur le site internet de Shein et "considéré que la société Infinite Style E-commerce LTD avait manqué aux obligations sur les traceurs".

"Le montant de cette amende tient compte du fait que la société a méconnu plusieurs obligations, en déposant certains traceurs sans le consentement des internautes, en ne respectant pas leur choix et en ne les informant pas correctement", a ajouté la Cnil.

De son côté, Shein a dit "contester fermement" la décision de la Cnil dont elle fera appel.

En juillet dernier, Isel a été sanctionné d'une amende de 40 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

