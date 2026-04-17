France-Roland Lescure plaide en faveur des stablecoins adossés à l'euro

L'Europe a besoin de davantage de stablecoins adossés à l'euro, a déclaré vendredi le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure, en encourageant les banques de la zone euro à étudier la possibilité de proposer des dépôts tokenisés.

Dans des déclarations préenregistrées pour une conférence sur les cryptomonnaies à Paris, le ministre français a qualifié d'"insatisfaisant" le volume relativement faible des stablecoins indexés sur l'euro par rapport à ceux indexés sur le dollar.

Partout dans le monde, les banques s'intéressent aux stablecoins, un type de cryptoactif adossé à des monnaies traditionnelles et conçu pour conserver une valeur stable.

Plusieurs d'entre elles ont même conclu des partenariats pour se lancer dans cette technologie, surtout depuis que le président américain Donald Trump a signé l'année dernière une loi établissant des règles pour le secteur.

Dans la zone euro, un groupe de dix banques, dont ING

INGA.AS , UniCredit CRDI.MI et BNP Paribas BNPP.PA , a créé l'année dernière une société visant à lancer un stablecoin adossé sur l'euro au second semestre 2026, dans l'espoir de contrer la domination américaine dans le domaine des paiements numériques.

"C'est ce dont nous avons besoin et c'est ce que nous voulons", a déclaré Roland Lescure vendredi, en référence à cette initiative.

"J'encourage également vivement les banques à explorer davantage le lancement de dépôts tokenisés", a-t-il ajouté.

Le plus grand stablecoin au monde, Tether, affirme avoir plus de 185 milliards de dollars de ses jetons indexés sur le dollar en circulation, tandis que le stablecoin adossé à l'euro de Société Générale, SOGN.PA , lancé en 2023, ne compte que 107 millions d'euros en circulation.

(Reportage Elizabeth Howcroft, rédigé par Alessandro Parodi, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)