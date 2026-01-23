 Aller au contenu principal
France : repli du PMI composite sous les 50 en janvier
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 09:25

L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France, calculé par S&P Global, s'est replié de 50 en décembre à 48,6 pour le mois en cours, signalant un retour de la contraction dans le secteur privé français en janvier.

"L'activité a ainsi reculé pour la première fois depuis octobre 2025, tendance que les entreprises interrogées attribuent à la faiblesse de la conjoncture économique et à l'attentisme de leurs clients", précisent les enquêteurs.

Ils soulignent aussi qu'alors que l'activité du secteur des services a enregistré son plus fort repli depuis neuf mois, les fabricants ont signalé la plus forte augmentation de leurs niveaux de production depuis près de quatre ans.

