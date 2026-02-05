 Aller au contenu principal
France : repli de la production industrielle en décembre
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 08:52

La production se replie nettement dans l'industrie manufacturière au mois de décembre (-0,8 % après 0,5 % en novembre), indique l'Insee ce jeudi. Elle recule également dans l'ensemble de l'industrie (-0,7 % après 0,1 % en novembre 2025).

