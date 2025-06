France : repli de la production industrielle en avril

(AOF) - En avril 2025, après deux mois de hausse, la production se replie dans l’industrie manufacturière (‑0,6 % après +0,5 % en mars 2025) et plus nettement dans l’ensemble de l’industrie (‑1,4 % après +0,1 %), indique l'Insee ce vendredi. À l’inverse, la production rebondit dans les industries agro-alimentaires (+1,1 % après ‑0,9 %) et augmente de nouveau dans la fabrication d’« autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie, etc.) » (+0,3 % après +0,2 %).