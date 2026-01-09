France : repli de la consommation des ménages en novembre
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 08:54
A lire aussi
-
L'action Glencore bondit vendredi et Rio Tinto recule en Bourse, les deux groupes ayant annoncé tard jeudi avoir entamé des pourparlers en vue d'un rachat du premier par le second, un accord qui donnerait naissance au premier groupe minier mondial, pour une valorisation ... Lire la suite
-
Les dépenses de consommation des ménages français en biens sont reparties à la baisse en novembre (-0,3%) après trois mois de hausse, en suivant la tendance de la consommation d'énergie, a annoncé vendredi l'Insee. Sur un an, les dépenses de consommation sont stables, ... Lire la suite
-
La production industrielle est restée "quasi stable" en novembre, indique vendredi l'Insee, en baisse de 0,1% par rapport à octobre, tandis que la production manufacturière seule a progressé de 0,3%. En octobre, la production industrielle avait augmenté de 0,2%, ... Lire la suite
-
Quelque 380.000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin en France et les transports perturbés en région parisienne en raison de la tempête Goretti qui a balayé le nord-ouest du pays avec des vents dépassant parfois 200 km/h, sans faire de victime grave. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer