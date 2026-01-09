 Aller au contenu principal
France : repli de la consommation des ménages en novembre
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 08:54

En novembre, les dépenses de consommation des ménages en biens se replient sur un mois (-0,3% en volume après 0,5% en octobre 2025 - données révisées), indique l'Insee ce vendredi. La consommation d'énergie repart à la baisse (-2,0% après 1,5%), comme la consommation alimentaire (-0,2% après 0,3%), tandis que la consommation de biens fabriqués accélère ( 0,4% après 0,1%).

