France: remontée du PMI composite en mars information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est établi à 47 en mars, contre 45,1 le mois précédent, signalant ainsi un ralentissement de la contraction du secteur privé français.



'Le climat politique français, qui a eu des répercussions très négatives sur le niveau de la confiance ces derniers mois, s'est quelque peu stabilisé', explique Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Les données sectorielles sous-jacentes mettent en évidence les prémices d'une reprise dans l'industrie manufacturière, le recul de l'activité globale s'expliquant principalement par la détérioration des performances du secteur des services.





