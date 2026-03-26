France-Recul plus fort que prévu du climat des affaires dans l'industrie en mars

Le climat des affaires dans l'industrie en France a reculé plus que prévu en mars par rapport au mois précédent, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 99 points en mars après 102 en février.

"Les soldes d’opinion sur la production passée ainsi que ceux sur les carnets de commandes, globaux comme étrangers, diminuent de nouveau, principalement dans le secteur des 'autres matériels de transport'", précise le communiqué de l'Insee.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 101 points en mars.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)