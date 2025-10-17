 Aller au contenu principal
France : recul des créations d'entreprises en septembre
information fournie par AOF 17/10/2025 à 09:01

(AOF) - En septembre, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, se replie (-2,7 % après +2,7 % en août), indique l'Insee ce vendredi. Les immatriculations de micro-entrepreneurs repartent fortement à la baisse (-3,9 % après +3,8 %), tout comme les créations de sociétés dans une moindre mesure (-1,3 % après +1,7 %). À l’inverse, les créations d’entreprises individuelles classiques rebondissent (+2,5 % après -2,5 %).

