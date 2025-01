France: PMI manufacturier au plus bas depuis mai 2020 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 09:58









(CercleFinance.com) - S'étant replié de 43,1 en novembre à 41,9 le mois dernier, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, a signalé la plus forte détérioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier depuis mai 2020.



Le recul de la production reflète principalement un environnement défavorable à la demande, avec une nouvelle baisse des nouvelles commandes reçues par les fabricants français, leur production ayant elle aussi diminué en décembre.



'Une reprise de la croissance en 2025 paraît donc difficile. La situation d'incertitude politique en France et la réticence des clients à engager des dépenses d'investissements contribuent au climat de pessimisme qui prévaut dans le secteur', prévient l'enquêteur.





