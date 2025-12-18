Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,39% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,72% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICRON TECHNOLOGY MU.O grimpe de 9,4% en avant-Bourse. Le fabricant de puces mémoire a dit mercredi soir anticiper au titre de son deuxième trimestre fiscal un bénéfice par action ajusté de 8,42 dollars, contre un consensus de 4,78 dollars, et un chiffre d'affaires de 18,70 milliards de dollars, contre une prévision de 14,20 milliards de dollars. Micron évoque une forte demande et une hausse des prix des puces utilisées dans les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle (IA).

* APPLE AAPL.O a annoncé mercredi que ses iPhone pouvaient désormais accueillir des boutiques d'applications alternatives au Japon, conformément aux nouvelles lois en vigueur dans le pays visant à stimuler la concurrence sur le marché des smartphones.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI, soutenue entre autres par MICROSOFT MSFT.O , a eu des discussions préliminaires avec certains investisseurs pour lever des fonds pour une valorisation d'environ 750 milliards de dollars, a rapporté mercredi The Information. Le créateur de ChatGPT pourrait lever jusqu'à 100 milliards de dollars, selon le site d'information qui cite des sources ayant connaissance des discussions.

* AMAZON AMZN.O , WALMART WMT.O , ALPHABET GOOGL.O - Le groupe d'investissement SOC Investment Group, qui détient moins de 1% du capital de chacune de ces trois entreprises et est proche des syndicats, leur a adressé mercredi des lettres leur demandant la manière dont la politique migratoire du président Donald Trump affecte leurs finances et leurs chaînes d'approvisionnement, montrent des documents consultés par Reuters.

* LULULEMON ATHLETICA LULU.O - L'investisseur activiste Elliott Management s'est constitué une participation de plus d'un milliard de dollars dans Lululemon Athletica et envisage de proposer Jane Nielsen, ancienne directrice financière de RALPH LAUREN RL.N au poste de directrice générale du distributeur de vêtements en difficulté, a rapporté mercredi à Reuters une source. L'action Lululemon monte de 4,5% en avant-Bourse.

* INSTACART CART.O chute de 6,6% en avant-Bourse. La Commission fédérale américaine du commerce (FTC) enquête sur le groupe, ont rapporté à Reuters deux sources au fait du dossier, alors que le spécialiste de la livraison de produits alimentaires fait face à des critiques sur son outil de tarification basé sur l'intelligence artificielle (IA).

* SECTEUR DES PRODUCTEURS D'ÉNERGIE - Les factures d'électricité d'environ un cinquième des Américains devraient continuer d'augmenter après que le plus grand gestionnaire de réseau américain, PJM Interconnection, a annoncé mercredi de nouveaux prix, reflétant une demande d'électricité des centres de données dépassant l'offre. En avant-Bourse, CONSTELLATION ENERGY CEG.O prend 1,9%, VISTRA VST.N 2,3% et TALEN ENERGY

TLN.O 5,1%.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O - Soo Kim, fondateur du fonds spéculatif new-yorkais Standard General, est en pourparlers pour acheter ou investir dans les réseaux de télévision de Warner Bros Discovery, rapporte jeudi le Financial Times.

* BOEING BA.N - Des représentants syndicaux de Boeing ont déclaré mercredi que les négociations contractuelles concernant l'avenir des quelque 1.600 ingénieurs de Spirit AeroSystems, dont la majeure partie des actifs a été rachetée le 8 décembre par le constructeur aéronautique, avaient été suspendues jusqu'au 5 janvier.

* ELI LILLY LLY.N a réduit d'au moins 20% le prix de ses médicaments contre le diabète et l'obésité, Mounjaro et Zepbound, au Canada, a rapporté mercredi le Globe and Mail, citant une note aux pharmacies émise par le laboratoire américain.

* LENNAR LEN.N - RBC a abaissé sa recommandation sur la valeur de "performance en ligne avec le secteur" à "sous-performance".

* VISTAGEN THERAPEUTICS VTGN.O - Maxim Group a abaissé sa recommandation sur la valeur d'"acheter" à "conserver".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)