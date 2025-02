France: PMI composite toujours sous les 50 en janvier information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - À 47,6 en janvier contre 47,5 le mois précédent, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale a mis en évidence une cinquième baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé français, à un taux de contraction toutefois modéré.



Bien que le repli de la production ait ralenti par rapport à décembre dans le secteur manufacturier, il a été bien plus marqué que celui de l'activité dans le secteur des services, dont l'indice PMI de l'activité commerciale est passé de 49,3 à 48,2.



Par ailleurs, les données composites sur les prix ont indiqué un renversement de tendance en ce qui concerne les tarifs, les prix facturés par les entreprises du secteur privé français ayant diminué pour la première fois depuis près de quatre ans.





